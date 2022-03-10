إضاءة المعالم الإيطالية في اليوم العالمي لأمراض الكلى

(أنسامد) - مارس 10 - روما - تستعد إيطاليا للإحتفال اليوم الخميس، باليوم العالمي لأمراض الكلي وذلك بحملات توعية ضخمة وإعلانات في مراكز التحاليل والصيدليات وإضاءة معالم البلد، إضافة إلى نشر كافة المعلومات حول قصور الكلى المزمن وهو مرض يصيب 10 بالمائة من السكان.



ويقول رئيس مؤسسة الكلى الإيطالية ماسيكو كوروزيتي: " نسبة الوفيات بسبب أمراض الكلى تتزايد سنويا و في 2040 ستصبح السبب الخامس للوفاة في إيطاليا".



وأضاف، "رغم أن إكتشاف الإصابة بالمرض لا يتطلب سوى إجراء اختبار بسيط للبول والكرياتينين لتحديدهما إلا أنهما غير معروفين للعامة، لهذا ورغم الأوقات الصعبة التي سببتها الجائحة والأحداث التي أزعجت العالم كله كان لابد من التركيز أيضا علي أمراض الكلى التي تصيب قطاع كبير من السكان".



وسيتم إضاءة المعالم الأثرية في بادو وتورين وليفورة و بيزا للاحتفال بهذه المناسبة. (أنسامد).



