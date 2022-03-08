إيطاليا: خطر الجلوكوما يهدد 1.2 مليون شخص

(أنسامد) - مارس 8 - روما - أطلقت الوكالة الدولية للحماية من العمى، بمناسبة الأسبوع العالمي للجلوكوما أو المياه الزرقاء على العين، 90 مبادرة للتعريف بمخاطر المرض الذي يهدد في إيطاليا وحدها 1.2 مليون شخص بفقدان البصر، ولا يعلم سوي نصفهم بإصابتهم بالمرض.



تقول الوكالة إنه من الأفضل معرفة التهديد الذي يشكله هذا المرض لو لم يتم تشخيصه خاصة وأنه مرض يهدد البصر، علماً بإمكانية التعافي منه.



وأشارت الوكالة إلى أن نصف المصابين لا يعلمون بإصابتهم رغم أن هذا المرض يمكنه حرق البصر تماماً، موضحة أن التعريف بالمرض هي رسالة مبادرتها خلال الأسبوع العالمي للجلوكوما للعالم كله.



وتؤكد الوكالة ان الجلوكوما يعتبر ثاني أكثر الأمراض المسببة للعمى بالإضافة إلى أنه لا يتم الشعور به إلا في مراحل متأخرة وبعد إصابة العصب البصري تمامأً. (أنسامد).



