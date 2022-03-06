إيطاليا : ألف حالة وفاة سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

(أنسامد) - مارس 6 - روما - تُصاب أكثر من 3000 امرأة كل عام في إيطاليا بسرطان عنق الرحم الناجم عن فيروسات الأورام الحليمية، فيما تسبب المرض في 1011 حالة وفاة في البلاد عام 2020.



تتبنى إيطاليا استراتيجيات وقائية فعالة للأمراض المرتبطة بفيروس الورم الحُليمي البشري، إلا أن تفشي فيروس كورونا تسبب في انخفاض عدد الفحوصات وعمليات التطعيم.



جاء ذلك في تقرير "فيروس الورم الحليمي: مكافحة السرطان من أجل ثقافة وقائية"، الذي قدمه معهد "سينسيس" الإيطالي للأبحاث بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة فيروس الورم الحليمي البشري.



يُظهر التقرير أن عمليات فحص عنق الرحم بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 عاما و64 عامًا انخفضت من 81% في عام 2019 إلى 77.3% في عام 2020. (أنسامد).



