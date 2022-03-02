دراسة-كوفيد-19: 8 إيطاليين من كل 10 عانوا من ضغط عصبي

(أنسامد) - مارس 2 - روما - أكدت دراسة إيطالية ان 8 من كل 10 إيطاليين قالوا إنهم عانوا خلال العام الماضي من إضطرابات ناتجة عن الضغط العصبي جراء تداعيات وباء كوفيد-19.



وأجريت الدراسة اونلاين، علي عينة تبلغ 1000 شخص، بواسطة مركز "هاي ويي" لصالح الرابطة الوطنية لأدوية العلاج الذاتي، وهي عضو بالإتحاد الوطني للصناعات الكيماوية.



وأوضحت الدراسة أن أكثر الأعراض شيوعاً كان الصداع بنسبة 48 بالمائة يليه القلق والعصبية والتهيج بنسبة 42.8 بالمائة ثم التشنجات العضلية بنسبة 39.6 بالمائة وأخيراً اضطرابات النوم بنسبة 32.2 بالمائة.



وأظهرت الدراسة أن الضغط العصبي أصاب الشباب بنسبة كبيرة تصل الي 58.3 بالمائة من الخاضعين للبحث.



إلى جانب ذلك، تم تسجيل 7 إيطاليين من 10 من كل الاعمار، قد مروا بأوقات من الضغط النفسي والقلق بسبب الإرتباك الناجم عن التغيير المستمر للقواعد والعادات جراء وباء كورونا والإغلاق. (أنسامد).



