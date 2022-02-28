استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - يستمر معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في إيطاليا في الإنخفاض على المستوى الوطني، حيث تم تسجيل 552 حالة إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة في الفترة من 18 وحتى 24 فبراير، مقابل 672 حالة لكل 100 ألف نسمة الأسبوع السابق.



كما واصل مؤشر قابلية انتقال العدوى انخفاضه ليسجل 0.73 في الفترة من 2 فبراير إلى 15 فبراير 2022، مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل فيه المؤشر 0.77، وفقًا للتقرير الأسبوعي لرصد فيروس كورونا، الصادر عن المعهد العالي للصحة ووزارة الصحة الإيطالية .



وأشار التقرير إلى إن نسبة الأماكن التي يشغلها مرضى فيروس كورونا في أقسام العناية المركزة انخفضت من 10.4% في 17 فبراير إلى 8.4% في 24 فبراير. (أنسامد).



