ايطاليا تجيز لقاح نوفافاكس في المراحل الاولية للتطعيم

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - وقع مدير ادارة الوقاية بوزارة الصحة الايطالية جياني ريزا، تعميما هاما بعدم استخدام لقاح نوفاكسوفيد لشركة نوفافاكس الامريكية ضد كوفيد-19 الا في المراحل الاولية للتطعيم وتكون الجرعة الثانية بعد 3 اسابيع من الاولي علي ان يتم استخدامه علي الشباب فوق 18 عاما.



يندرج لقاح نوفاكسوفيد في برنامج التطعيم ( سارس كوفيد/كوفيد-19 ) للمراحل الاولية فقط ضمن اللقاحات المصرح باستخدامها في دول الاتحاد الاوروبي وقد وافقت وزارة الصحة الايطالية علي استخدامه.



وكشفت بيانات صادرة منتصف الشهر الحالي في إيطاليا عن تراجع حالات دخول المستشفيات، للمرضى المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا، في جميع الفئات العمرية الصغيرة، من عمر يوم وحتى 19 عاما.



وفقا للتقرير الموسع الصادر عن المعهد العالي للصحة، منذ بداية الوباء وحتى 9 فبراير، تم تسجيل 2.5 مليون حالة إصابة بكورونا بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين عمر يوم وحتى 19 عامًا، منها 13632 حالة دخلت المستشفى و 323 حالة دخلت وحدات العناية المركزة و 44 حالة وفاة. (أنسامد).



