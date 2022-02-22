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جمال و صحة - صحة
إيطاليا:انخفاض حالات الاصابة بالإنفلونزا الموسمية
    (أنسامد) - فبراير 22 - روما - مع اقتراب موسم الإنفلونزا الموسمية من نهايته في إيطاليا، تم تسجيل 171500 حالة إصابة جديدة بالإنفلونزا، لينخفض معدل الإصابة إلى 2.9 حالة لكل ألف نسمة الأسبوع الماضي، أي أقل من المستوى المرجعي البالغ 3.16 حالة لكل ألف نسمة.

    ووفقا لأحدث تقرير صادر عن شبكة مراقبة الأوبئة التابعة للمعهد العالي للصحة، تم تسجيل 4.1 مليون حالة إصابة بالإنفلونزا منذ بداية الموسم، لا سيما بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، بمعدل 7.92 حالة لكل ألف.

    في الفئات العمرية الأخرى، كانت حالات الإصابة بالإنفلونزا أقل بكثير، حيث تم تسجيل 3.63 حالة لكل ألف نسمة في الفئة العمرية من 5-14 عاما، و 2.8 حالة لكل ألف نسمة في الفئة العمرية 15-64 عاما.

    (أنسامد).

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