ايطاليا-ابحاث: خلايا "كار تي" سلاح مستقبلي ضد السرطان

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - بمناسبة اليوم العالمي ضد سرطان الاطفال والذي يتم الاحتفال به اليوم 15 فبراير، تم الإعلان عن بدء الابحاث الخاصة بمشروع كار تي كيلر للقضاء علي السرطان.



وقد اختارت منظمة الصحة العالمية اليوم لمناقشة قضية الاطفال والمراهقين الذين يعانون من السرطان.



بدات الابحاث في الشبكة القومية للاورام التابعة لوزارة الصحة الايطالية تحت رعاية رئيس الشبكة روجيرو دي ماريا في اطار مشروع "كار تي" كسلاح مستقبلي للقضاء علي مرض السرطان.



ويقول دي ماريا " ان هذا الجزء الطموح من المشروع بتنسيق من البروفيسور فرانكو لوكاتيللي، يهدف إلى تنفيذ مناهج جديدة على المستوى قبل السريري لتوسيع نطاق تطبيق العلاج بالخلايا التائية كار تي على الأورام غير الدموية، وفي نفس الوقت تحسين سلامة وفعالية هذا النهج..



واضاف انه بفضل الدراسات والجهود الممتازة لمجموعة العمل تحت رعاية دكتور لوكاتيللي فان الدراسات حول الاورام لدي الاطفال ستكون الاولي في تطبيقها في العيادات.



كما اشار انه من المحتمل ، بفضل هذا البرنامج ، تنشيط التجارب السريرية على بعض الأورام الصلبة لدى البالغين في غضون عامين.



يقوم علاج السرطان بطريقة كار تي كيلر، علي استخدام العلاج المناعي. ووفقا لطريقة العلاج، يحضر الجهاز المناعي الخلايا التائية (كار تي كيلر) من الخلايا اللمفاوية، ويحدث تعديلا وراثيا لبروتينات محددة موجودة على سطح الورم، الأمر الذي يسهل التعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها.



لذلك، خلايا كار تي دقيقة في تدمير الخلايا السرطانية، كما أنها تعد أحدث الابتكارات والتكنولوجيا في علاج السرطان.



يذكر أنه سبق أن أعلنت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة عن استخدام هذه التقنية العلاجية، لمرضى سرطان الدم، وسرطان الغدد.



(أنسامد).



