إيطاليا : تراجع إصابات كورونا في الفئات العمرية الصغيرة

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - على الرغم من أن بيانات الأسبوعين الماضيين لم يتم تأكيدها بعد، الا أن هناك تراجعا في حالات دخول المستشفيات للمرضى المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا في جميع الفئات العمرية الصغيرة من عمر يوم حتى 19 عاما.



وفقا للتقرير الموسع الصادر عن المعهد العالي للصحة، منذ بداية الوباء وحتى 9 فبراير، تم تسجيل 2.5 مليون حالة إصابة بكورونا بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين عمر يوم وحتى 19 عامًا، منها 13632 حالة دخلت المستشفى و 323 حالة دخلت وحدات العناية المركزة و 44 حالة وفاة.



في الأسبوع الماضي، تم تشخيص 19% من الحالات لدى الأطفال دون سن الخامسة، و 45% في الفئة العمرية 5-11 عاما، و 36% في الفئة العمرية 12-19 عاما.



انخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا في الفئة العمرية 16-19 عامًا منذ أربعة أسابيع، بينما سجل معدل الاصابة انخفاضا في جميع الفئات العمرية الأخرى منذ أسبوعين فقط. (أنسامد).



