ايطاليا:زرع كبد وكلي من مريض توفي بسبب كوفيد-19

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - اجريت عملية مؤخرا لزرع كلي وكبد في مستشفي الام تيريزا- كالكاتا في بادوفا، وقد اخذت الكلي من شخص توفي بسبب كوفيد-19وقد زرع العضوان بنجاح في جسد شخصين.



وتعتبر تلك المرة الاولي التي يتم اخذ كلي من شخص مصاب بالفيروس وفي يوليو الماضي تبرع احد المرضي الايجابيين كورونا بالكبد.



وتقول نشرة من المركز الوطني لزراعة الاعضاء امه يمكن استخدام اعضاء المتبرعين والذين ماتوا بكوفيد-19 للمرضي المسجلين علي قوائم العيادات في الحالات الحرجة.



يذكر انه في 2021 اجريت عمليات زرع قلب و 4 رئات و10 كبد و19 كلية رغم الضغط الواقع علي العناية المركزة بسبب الوباء. (أنسامد).



