إيطاليا : ربع النساء الحوامل كن مصابات بكورونا عند الانجاب

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - كشف مسح أجراه الاتحاد الإيطالي للرعاية الصحية والمستشفيات أن سيدة من كل 4 نساء حوامل كانت مصابة بفيروس كورونا عند الانجاب.



يغطي البحث الذي أُجري في 8 مستشفيات إيطالية الفترة من 25 يناير وحتى الأول من فبراير 2022.



في غضون سبعة أيام، ارتفعت نسبة النساء الحوامل اللواتي دخلن إلى أقسام مرضى كورونا ودخلن غرفة الولادة إلى 26% وأنجبن وهن مصابات بالفيروس.



من بين إجمالي 251 حالة ولادة رصدها الاتحاد الإيطالي للرعاية الصحية والمستشفيات في 8 مرافق صحية، ;كانت من بينها 65 حالة في أقسام مرضى كورونا. بشكل عام ..



وكشف المسح أن 49% من النساء اللائي ثبتت إصابتهن وقت الولادة لم يتم تطعيمهن، في حين أن 11% منهن ظهرت عليهن أعراض كورونا.



(أنسامد).



