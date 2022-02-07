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جمال و صحة - صحة
إيطاليا : ربع النساء الحوامل كن مصابات بكورونا عند الانجاب
    (أنسامد) - فبراير 7 - روما - كشف مسح أجراه الاتحاد الإيطالي للرعاية الصحية والمستشفيات أن سيدة من كل 4 نساء حوامل كانت مصابة بفيروس كورونا عند الانجاب.

    يغطي البحث الذي أُجري في 8 مستشفيات إيطالية الفترة من 25 يناير وحتى الأول من فبراير 2022.

    في غضون سبعة أيام، ارتفعت نسبة النساء الحوامل اللواتي دخلن إلى أقسام مرضى كورونا ودخلن غرفة الولادة إلى 26% وأنجبن وهن مصابات بالفيروس.

    من بين إجمالي 251 حالة ولادة رصدها الاتحاد الإيطالي للرعاية الصحية والمستشفيات في 8 مرافق صحية، ;كانت من بينها 65 حالة في أقسام مرضى كورونا. بشكل عام ..

    وكشف المسح أن 49% من النساء اللائي ثبتت إصابتهن وقت الولادة لم يتم تطعيمهن، في حين أن 11% منهن ظهرت عليهن أعراض كورونا.

    (أنسامد).

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