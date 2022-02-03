ايطاليا:تطبيق"كوتش" يعمل علي اعداد المرضي لجراحات القولون

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - يبدو ان الجراحة اصبحت تشبه المسابقات الرياضية، حيث تحتاج اللياقة البدنية للوصول الي افضل النتائج و الشفاء السريع.



لتحقيق هذا الهدف تم تطوير تطبيق " اي قولون" وهو اول تطبيق ايطالي يرافق مرضي القولون قبل وبعد جراحات القولون سواء كانت جراحات لازالة الاورام ام لا.



وقد تم تطوير هذا التطبيق في قسم الجراحة العامة بمعهد الاستشفاء والرعاية العلمية بمستشفي القلب المقدس في كالابريا حيث تجري في المتوسط 500 عملية جراحية نصفها لازالة اورام .



بدأ استخدام هذا التطبيق منذ مايو 2020 مع 300 مريض ونجح في تجنيب المرضي مشاكل ما قبل الجراحة وساعد علي تخفيض ايام النقاهة في المستشفي من 6 الي 4 ايام .



يعمل التطبيق علي اقامة خط اتصالات مباشر مع فريق الجراحين مما ساغد علي تقليل مخاوف المرضي خاصة وقت الجائحة وساهم في امكانية رعاية المرضى عن بعد وتقليل فرص ذهابهم الي المستشفيات. (أنسامد).



