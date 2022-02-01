دراسة: اكتشاف جزيء في الجهاز المناعي يقاوم اوميكرون

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - اكدت دراسة علمية وجود جزيء نشط في الخطوط الاولي للجهاز المناعي قادر علي تحديد ووقف البروتين سبايك الموجود في كل المتحورات المعروفة لفيروس سارس-كوفيد 2 بما فيهم اوميكرون .



تقول الدراسة التي نشرها مجموعة من الباحثين الدوليين في مجلة نيتشر ايمونولوجي بالتعاون مع البيرتو مانتوفاني وسيسيليا جارلندا من معهد هومانيتاس واليزا فينسينزي من معهد الابحاث العلمية بمستشفي سان رافاييل ان الجزئ الفطري يسمي ام بي ال ويعمل بنفس اسلوب الاجسام المضادة لذلك هو قادر على رؤية المتغير الجديد والتعرف عليه بفضل نشاطه المضاد للفيروسات لذلك يمكن التعامل معه كسلاح جديد مضاد لكوفيد-19.



وأوميكرون، هو أحد المتحورات شديدة العدوة التي ظهرت مؤخرا لفيروس كورونا، وأصبح سائدا في غالبية دول العالم.



والشهر الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور أوميكرون سوف يصيب نصف سكان قارة أوروبا.



وأعلن مدير منطقة أوروبا في المنظمة، هانس كلوجة، أن أكثر من نصف سكان قارة أوروبا مهددون بالإصابة بمتحور أوميكرون، وفقا لوتيرة انتشار العدوى بهذا المتحور لفيروس كورونا. (أنسامد).



