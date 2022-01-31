إيطاليا : انخفاض حالات الإصابة بالإنفلونزا في الأسبوع الماضي

(أنسامد) - يناير 31 - روما - تستمر حالات الإصابة الجديدة بالإنفلونزا في إيطاليا في الانخفاض، حيث تم تسجيل 274.100 حالة إصابة بالمرض خلال الأسبوع الأخير مقارنة بـ 293.800 في الأسبوع السابق.



ومع ذلك، ارتفع معدل الإصابة بالإنفلونزا بين الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، وهي الفئات العمرية التي ارتفع فيها معدل الإصابة بين 13% و 20%، وذلك وفقا للبيانات الواردة في التقرير الأسبوعي لشبكة المراقبة الوبائية التابعة للمعهد العالي للصحة.



في الأسبوع بين 17 و 23 يناير، بلغ معدل الإصابة بأعراض الإنفلونزا 4.63 حالة لكل ألف شخص، بانخفاض طفيف مقارنة ب 4.71 في الأسبوع السابق.



في الفئة العمرية بين عمر يوم و 4 سنوات، بلغ معدل الإصابة 9.38 حالة لكل ألف شخص، مقارنة بـ 7.84 حالة في الأسبوع السابق، بارتفاع 19.6%، وفي الفئة العمرية بين 5 أعوام و 14 عاما، بلغ معدل الاصابة 5.16 حالة لكل ألف، مقابل 4.53 حالة في الأسبوع السابق، بارتفاع 13.9%.



من ناحية أخرى، يستمر معدل الاصابة في الانخفاض في بقية الفئات العمرية، ففي الفئة العمرية بين 15 عاما و 64 عاما، بلغ معدل الإصابة 4.99 حالة لكل ألف شخص، مقابل 5.34 الاسبوع السابق.



وتخطى عدد إصابات بالإنفلونزا المسجلة خلال الموسم الحالي حاجز الـ 3.5 مليون إصابة. (أنسامد).



