كوفيد-المسافة الامنة :متر واحد لا تكفي..دراسة ايطالية

(أنسامد) - يناير 26 - روما - اكدت دراسة علمية ايطالية ان فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق الهواء في الداخل ليس فقط عبر أكبر قطرات الجهاز التنفسي ما يعني ان مسافة الامان المحددة بمتر واحد للتباعد بين الناس ليست كافية لتجنب العدوي, قام بهذه الدراسة مركز Arpa الإقليمي للبيولوجيا الجزيئية (الوكالة الإقليمية لحماية البيئة) بيدمونت ، بالتعاون مع مختبر علم الفيروسات الجزيئية والأبحاث المضادة للفيروسات التي يديرها البروفيسور ديفيد ليمبو من جامعة سان لويجي غونزاغا بول في أورباسانو في جامعة تورينو ، التي طورت واختبرت وأثبتت طريقة لأخذ عينات وتحليل Sars-CoV-2 في الهواء.



التجارب التي أجريت ، بالإضافة إلى إثبات أن فيروس سارس- CoV-2 ينتقل عبر الهباء الجوي إلى ما هو أبعد بكثير من المسافات التي تعتبر "آمنة" (1-1.5 متر) ، أكدت أيضًا التأثير الذي يمارسه نوع النشاط التنفسي فيما يتعلق انبعاث الهباء الجوي الفيروسي والانتشار اللاحق في البيئة: كما هو متوقع بالفعل في الدراسات السابقة ، فإن الانبعاثات أثناء النطق (إنتاج الأصوات أو الضوضاء عن طريق الأعضاء الصوتية) بترتيب أكبر من نشاط التنفس البسيط . (أنسامد).



