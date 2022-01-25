كوفيد-ايطاليا: 21 جمعية علمية للمساعدة النفسية

(أنسامد) - يناير 25 - روما - اكدت وثيقة موقعة من 21 جمعية علمية وموجهة إلى الحكومة والبرلمان والأقاليم كيف أدت حالة الطوارئ Covid إلى "تضخيم المشاكل النفسية ، مما يجعل مشكلة الشعور بالضيق النفسي والاضطرابات العقلية والسلوكية مشكلة اجتماعية" .



تواصل المذكرة "في سياق الخدمات الصحية ، من الضروري اعتماد إطار متكامل للتدابير القائمة على تفعيل هياكل القرب العامة والمبتكرة للاستجابة للحاجة إلى الاستماع والدعم النفسي باعتبارها الاستشارة النفسية . كما أنه من الضروري "تقوية خدمات الصحة العقلية ، والطب النفسي العصبي للأطفال والإدمان ، ومستشارو الأسرة ، والخطة الوطنية للأزمان ، وعلم نفس المستشفى ، والرعاية المنزلية ، وإعادة التأهيل ، وعلم النفس العصبي".



وتطالب المذكرة بضرورة ضمان "الحصول على المشورة والعلاج لجميع المواطنين والأسر غير القادرين على الحصول على إجابات من الجمهور ولا يمكنهم الوصول إلى القطاع الخاص بسبب نقص الموارد الاقتصادية ". (أنسامد).



