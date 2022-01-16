(أنسامد) - يناير 16 - روما - قالت وزارة الصحة يوم أول أمس الجمعة إن هناك 186253 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 360 حالة إصابة أخرى بالفيروس في رابع فترة.



بالمقارنة مع 184615 حالة جديدة و 316 ضحية أخرى الخميس.



تم إجراء حوالي 1132309 اختبارًا إضافيًا ، مقارنة بـ 1181179 يوم الخميس.



ارتفع معدل الإيجابية من 15.6٪ إلى 16.4٪.



كما ارتفع عدد حالات العناية المركزة من 11 إلى 1679 ودخول المستشفى من 371 إلى 18019. (أنسامد).



