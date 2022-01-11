ايطاليا:التبرع بـ 9000 كمامة للسيدات في 3 سجون

(أنسامد) - يناير 11 - روما - اعلنت ايطاليا التبرع بـ 9000 كمامة للسجينات في ثلاثة سجون في روما والبندقية وبوزولي وذلك في اطار الاهتمام الذي تبديه مؤسسة اتينا وومنفاونديشن واتينا و التي تتعامل مع صحة المرأة برئاسة كارلا فيتوريا مايرا لدعم النساء في السجون.



بفضل التعاون مع اورنيلا بارا ، رئيس العمليات الدولية لـتحالف وولجرينز بووتس الموجود في إيطاليا مع صيدليات بووتس ، سيتم التبرع بـ 9000 قناع لسجن النساء في روما والبندقية وبوزولي لدعم مكافحة العدوى من كوفيد بين النساء المحظورات. هذا النشاط هو جزء من مذكرة التفاهم بين أثينا دونا وإدارة إدارة السجون ، التي وقعها الرئيس مايرا مع رئيس داب دينو بتراليا. (أنسامد).



