إيطاليا : تضاعف عدد الأطفال المصابين بكورونا في المستشفيات

(أنسامد) - يناير 9 - روما - في الأسبوع من 28 ديسمبر وحتى 3 يناير، ارتفع عدد المرضى دون سن 18 عامًا الذين تم نقلهم إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا بنسبة 86% (مقارنة بإجمالي عدد المرضى في الأسبوع السابق).



ووفقا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الإيطالي للمؤسسات الصحية والمستشفيات، تضاعف عدد الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا تقريبًا من 66 إلى 123، فيما تضاعف عدد الأطفال في العناية المركزة ثلاث مرات، من 2 إلى 6 في أسبوع واحد.



وأضاف التقرير أن 62% من المرضى الصغار تتراوح أعمارهم بين عمر يوم واحد و 4 سنوات، لذلك هم في فئة عمرية لا يمكن تطعيمها. تم جمع البيانات من 21 مستشفى و 4 مستشفيات للأطفال.



تظل النسبة بين المرضى الذين تم تطعيمهم والذين لم يتم تطعيمهم ثابتة. يمثل المرضى غير الملقحين في أقسام العناية المركزة 72% من إجمالي عدد المرضى. كان نصفهم بصحة جيدة ولم يصابوا بأمراض مصاحبة (أنسامد).



