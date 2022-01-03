اوميكرون-رئيس جيمبي:لدينا 100الف اصابة يوميا وقد نصل 2 مليون

(أنسامد) - يناير 3 - روما - صرح نينو كارتابيلوتا ، رئيس مؤسسة جيمبي مع تزايد عدد الحالات الجديدة لاوميكرون ، "لا توجد زيادة موازية في حالات الاستشفاء" ولكن "مع معدل النمو هذا في الحالات ، ما زلنا نخاطر بغلق المستشفيات لأنه يمكن أن يصل إلى 2 مليون حالة إيجابية".



وقال إن "جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن غير القادرة على إبطاء انتشار الفيروس" ، موضحًا أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل الذكي للمساعدة في إبطاء الدورة الدموية.



واضاف "لدينا عدد هائل من الحالات ، لم نشهده من قبل لدرجة أن الكثيرين حددوا أوميكرون باعتباره أكثر الفيروسات عدوى في التاريخ والأرقام التي نراها واضحة بهذا المعنى..لدينا حوالي 100 الف حالة يوميا في المتوسط ;; ". (أنسامد).



