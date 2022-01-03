اوميكرون-رئيس جيمبي:لدينا 100الف اصابة يوميا وقد نصل 2 مليون

(أنسامد) - يناير 3 - روما - صرح نينو كارتابيلوتا ، رئيس مؤسسة
جيمبي مع تزايد عدد الحالات الجديدة لاوميكرون ، "لا توجد زيادة
موازية في حالات الاستشفاء" ولكن "مع معدل النمو هذا في الحالات ،
ما زلنا نخاطر بغلق المستشفيات لأنه يمكن أن يصل إلى 2 مليون حالة
إيجابية".
وقال إن "جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن غير
القادرة على إبطاء انتشار الفيروس" ، موضحًا أن هناك حاجة إلى مزيد
من العمل الذكي للمساعدة في إبطاء الدورة الدموية.
واضاف "لدينا عدد هائل من الحالات ، لم نشهده من قبل لدرجة أن
الكثيرين حددوا أوميكرون باعتباره أكثر الفيروسات عدوى في التاريخ
والأرقام التي نراها واضحة بهذا المعنى..لدينا حوالي 100 الف حالة
يوميا في المتوسط ;; ". (أنسامد).