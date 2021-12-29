ايطاليا:زيادة مبيعات الاقنعة بنسبة 70 بالمائة

(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - زادت في ايطاليا مبيعات الكمامات بنسبة 70 بالمائة بعد المرسوم الصادر و الذي يفرض ارتداء الكمامة في الاماكن المفتوحة لتجنب زيادة انتشار العدوي بكوفيد-19.



ومن جانبها قالت وهي جمعية تمثل شركات توزيع الأدوية الوسيطة لأصحاب الصيدليات انها تعمل على زيادة قنوات توريد الاقنعة بعد زيادة الطلب علي أقنعة Ffp2 وقالت انه في أقل من أسبوع تم بيع ما تم بيعه في شهرين ، حوالي 70٪ أكثر.



في الوقت الحالي ، هناك تغطية للاحتياجات ونقوم بتزويد المستودعات بالإمدادات "السريعة" ، مثل الشحنة التي وصلت أمس إلى مالبينسا وتم توزيعها على الفور في جميع أنحاء إيطاليا ". استخدام Ffp2 للنقل والسفر والسينما والمسارح ، هو أنتونيلو ميرون .



اوضحت الجمعية أنه من الصعب إعطاء أرقام دقيقة ، نظرًا لوجود العديد من نماذج Ffp2 التي تم تحديدها بواسطة رموز مبيعات مختلفة.



(أنسامد).



