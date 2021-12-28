زوبروفيلاتريك-اوميكرون:اختبارات الاجسام المضادة غير مجدي

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - اعلن معهد روبروفيلاكتيك ان اجراء اختبارات الاجسام المضادة علي اوميكرون غير مجدي نظرا لتعداد الأجسام المضادة. لان الفيروس قد تحور فلم يعد الاختبار المصلي لتعداد الأجسام المضادة له نفس القيمة.



قال باحثو معهد Zooprophylactic التجريبي في فينيزي انه "لا توجد اختبارات موثوقة - تكشف - لأن الفيروس قد تحور".



قال الباحث فرانشيسكو بونفانتي ان "هناك اختبارات محددة للغاية قادرة على إعطاء بيانات مشابهة لما نقدمه وجميع أولئك الذين يجيبون بنعم أو لا ، أي إذا كان لديك أجسام مضادة أو لا تملكها". أوميكرون قد غير السيناريو. "إذا كان هذا صحيحًا قبل المتغير الجديد لأن الفيروس قد تغير بشكل عميق والاختبارات الآن تعتمد على الفيروس قبل عامين. لذا فإن بناء إيجابية قوية للأجسام المضادة مع أفضل الاختبارات المصلية في السوق أصبح الآن عديم الفائدة. أستطيع أن أقول ذلك بدون الكثير من التردد ". (أنسامد).



