ايطاليا-تطعيمات: من 10 يناير جرعة معززة بفاصل زمني مخفض

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - اعلن الجنرال فرانشيسكو باولو فيجليولو ، المفوض الاستثنائي لحالة طوارئ كوفيد ان الإدارة ستبدأ من 10 يناير حملة التطعيمات التنشيطية بفاصل زمني مخفض إلى 4 أشهر من الجرعة الثانية.



واضاف "سيعطي هذا دفعة إضافية للحملة " مؤكدا " نحن نركض لمحاولة القضاء على متغير اوميكرونالا انني ما زلت قلقًا بشأن المترددين من التطعيم و هم بضعة ملايين من الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في القضاء على الفيروس وخاصة هذه المتغيرات ".



اكد الجنرال فيجليولو "ما زلت أشعر بالقلق هؤلاء الخمسة ملايين و 750 ألف إيطالي لم يتلقوا أي جرعة بعد .. نحن ما يقرب من 90 ٪ بين الجرعات الأولى والشفاء لمدة ستة أشهر على الأقل ، ولكن في هذا النطاق ، خاصة بين 30 و 59 عامًا ، لا يزال هناك بضعة ملايين من الأشخاص يمكن الوصول إليهم عن طريق التطعيمات ويمكنهم أيضًا المساعدة في القضاء على الفيروس وخاصة هذه المتغيرات ".



واختتم بالقول "إن اوميكرون معدي أكثر بكثير من دلتا ، يقول البعض ما يصل إلى خمس مرات ، ولحسن الحظ في الوقت الحالي لا يوجد دليل سريري على الجدية ، ولكن من الواضح أن أولئك الذين حصلوا على التطعيم الكامل وخاصة أولئك الذين تناولوا الجرعة التنشيطية (أنسامد).



