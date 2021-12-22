ايطاليا - كوفيد: + 96٪ دخول المستشفى للأطفال

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - اصدرت المستشفيات في فياسو تقريرا مفصلا شمل المسح الذي أُجري في 21 كانون الأول (ديسمبر) لحوالي 21 مستشفى صحي و 4 مستشفيات أطفال.



وبحسب الوثيقة ، بلغت نسبة المرضى من غير المحصنين في الأجنحة العادية 53٪ ولكن في الأسبوع الماضي كانت هناك زيادة بنسبة 16.7٪ مقابل انخفاض بنسبة 2٪ في حالات الذين تلقوا التطعيم التطعيم من إجمالي 1301 مريض بالغ .



يقول المدير العام ريناتو بوتي: "تم تسجيل أكبر عدد من حالات الاستشفاء الجديدة منذ بداية الوباء في معهد جيانينا جاسليني في الأسبوع الممتد من 14 إلى 21 ديسمبر". "تؤكد بياناتنا أيضًا ما يظهر من المستشفيات فيما يتعلق بانتشار حالات الاستشفاء في الفئة العمرية 0-4 ، والنسبة العالية من الآباء غير المطعمين. تحليل البيانات بمزيد من التفصيل حسب الفئة العمرية في إقليم ليغوريا ومقارنتها مع حدوث كل الإيجابية الجديدة التي تم العثور عليها - يتابع بوتي - يتضح أن حدوث حالات جديدة في الفئة العمرية 0-4 سنوات في الأسابيع الأخيرة قد تجاوز الآن مثيله لدى عامة السكان ككل ، على عكس ما وجد سابقًا في الموجات الثلاث الأولى ، التي شهدت "إنقاذ" الأطفال الصغار والصغار جدًا إلى حد كبير من العدوى. وفي السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 18 عامًا ، كانت نسبة الإصابة الإيجابية الجديدة أكثر من الضعف مقارنةً بعموم السكان ".



(أنسامد).



