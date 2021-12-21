ايطاليا-كوفيد:زيادة اصابة الممرضات.. 5 آلاف في 30 يوماً

(أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - اعلن أنطونيو دي بالما ، رئيس
نقابة التمريض ان حالات العدوى بفيروس كورونا بين العاملين في مجال
الصحة تتزايد بشكل كبير ..حيث اصيب ما يقرب من 5 آلاف في الأيام
الثلاثين الماضية.
وهو يطلب من المناطق "تأمين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين
يعانون من ضعف الاستجابة المناعية ، حتى لو تم تطعيمهم بجرعتين أو
ثلاث جرعات". ويضيف ، في خضم الموجة الرابعة ، "لا يمكننا تحمل خطة
التباين غير المتجانسة".
واضاف انه استنادًا إلى أرقام تقرير التمريض ، أصيب 4684 مهنيًا
صحيًا بالعدوى في آخر 30 يومًا مع الأخذ في الاعتبار دائمًا النسب
المئوية للممرضات المصابات فيما يتعلق بإجمالي القطاع (82٪) ،
يُصاب 156 عاملاً في مجال الصحة كل 24 ساعة ، ومن بينهم ما يصل إلى
128 ممرضًا. "
يجب ألا ننسى ، كما يقول ، "أن صخرة الاستشفاء الجديدة تلقي بثقلها
على أكتاف الممرضات" ، اللواتي ل لا ىلاسن فقط الأكثر تعرضًا
للمخاطر ، ولكن أيضًا أولئك الذين يجب أن "يتحملوا الأثر الدقيق
لاحتلال أسرة كوفيد -19. . ". الحرج الذي يضاف إلى النقص في
الموظفين الذي "يصل إلى 80-85 ألفًا عندما يصل الاستشفاء إلى
ذروته" في أعقاب الموجة الوبائية الرابعة. وعلى وجه الخصوص ، في
إميليا رومانيا ، "تتزايد إصابات الرعاية الصحية وقد منعت الشركات
مرة أخرى عطلات الممرضات". في كامبانيا ، "يزداد الوضع صعوبة يومًا
بعد يوم ، مع إصابات العاملين الصحيين في سان جيوفاني بوسكو ، حيث
توجد مجموعة قيد التقدم ولا يزال يتم الإبلاغ عن الإصابات في
أوسبيدال ديل ماري وفي سورينتو". في فريولي فينيتسيا جوليا ، "كان
الوضع من بين أكثر الحالات خطورة حيث أصيب 13 عاملاً في آخر 48
ساعة". (أنسامد).