ايطاليا-كوفيد:زيادة اصابة الممرضات.. 5 آلاف في 30 يوماً

(أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - اعلن أنطونيو دي بالما ، رئيس نقابة التمريض ان حالات العدوى بفيروس كورونا بين العاملين في مجال الصحة تتزايد بشكل كبير ..حيث اصيب ما يقرب من 5 آلاف في الأيام الثلاثين الماضية.



وهو يطلب من المناطق "تأمين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعانون من ضعف الاستجابة المناعية ، حتى لو تم تطعيمهم بجرعتين أو ثلاث جرعات". ويضيف ، في خضم الموجة الرابعة ، "لا يمكننا تحمل خطة التباين غير المتجانسة".



واضاف انه استنادًا إلى أرقام تقرير التمريض ، أصيب 4684 مهنيًا صحيًا بالعدوى في آخر 30 يومًا مع الأخذ في الاعتبار دائمًا النسب المئوية للممرضات المصابات فيما يتعلق بإجمالي القطاع (82٪) ، يُصاب 156 عاملاً في مجال الصحة كل 24 ساعة ، ومن بينهم ما يصل إلى 128 ممرضًا. " يجب ألا ننسى ، كما يقول ، "أن صخرة الاستشفاء الجديدة تلقي بثقلها على أكتاف الممرضات" ، اللواتي ل لا ىلاسن فقط الأكثر تعرضًا للمخاطر ، ولكن أيضًا أولئك الذين يجب أن "يتحملوا الأثر الدقيق لاحتلال أسرة كوفيد -19. . ". الحرج الذي يضاف إلى النقص في الموظفين الذي "يصل إلى 80-85 ألفًا عندما يصل الاستشفاء إلى ذروته" في أعقاب الموجة الوبائية الرابعة. وعلى وجه الخصوص ، في إميليا رومانيا ، "تتزايد إصابات الرعاية الصحية وقد منعت الشركات مرة أخرى عطلات الممرضات". في كامبانيا ، "يزداد الوضع صعوبة يومًا بعد يوم ، مع إصابات العاملين الصحيين في سان جيوفاني بوسكو ، حيث توجد مجموعة قيد التقدم ولا يزال يتم الإبلاغ عن الإصابات في أوسبيدال ديل ماري وفي سورينتو". في فريولي فينيتسيا جوليا ، "كان الوضع من بين أكثر الحالات خطورة حيث أصيب 13 عاملاً في آخر 48 ساعة". (أنسامد).



