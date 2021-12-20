Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
جمال و صحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

جمال و صحة - صحة
ايطاليا-كريسماس.. الفواكه المجففة الجيدة
    (أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - إنه قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد هناك العديد من الايطاليين يفضلون الأطعمة النموذجية في تلك الفترة...

    من بينها ، "الفاكهة المجففة ، وجبة خفيفة بسيطة وصحية أو قاتلة للجوع بمفعول مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات ، غنية بالألياف والبروتينات التي تمنحنا الشعور بالشبع.

    علاج شامل في الأيام التي يتم فيها إساءة استخدام السكريات ": هذه هي نصيحة جيما فابوزي ، أخصائية التغذية في مركز بي وومن لصحة المرأة ومدرِّسة ماجستير في بيولوجيا التغذية للتكاثر البشري في جامعة سابينزا في روما.

    وفقًا للخبيرة ، "بالتأكيد لن يكون يومًا واحدًا من الاستثناءات على الطاولة الذي سيبطل العمل المنجز في الأيام أو الأشهر السابقة بعد اتباع نظام غذائي صحي. عطلة أخرى ،.

    تشير اختصاصية التغذية - نخرج لتناول طعام الغداء أو مع الأقارب ، يمكننا أن نأكل كل ما يقترح علينا بأمان من خلال التحقق ، ربما ، من كمية السكريات الإجمالية التي نستهلكها. وهذا يعني أننا إذا أكلنا المعكرونة ، فسنحاول تجنب تناول حتى الفاكهة والبانيتون ".

    بالإضافة إلى ذلك ، في اليوم التالي أو في المساء نفسه ، "لا تعوض بالصيام الذي يضر بجسمنا ، ولكن باختيار الأطعمة التي تسهل وظائف أعضائنا ، وخاصة إزالة السموم من الكبد. مثل كارباشيو الخرشوف النيء المتبل بالزيت والليمون أو شاي الأعشاب والخرشوف وإكليل الجبل التي تؤكل بعد الوجبات ". (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا : تراجع الأنهار الجليدية وتغير المناخ في جبال الألب

    ألبوم الصور