ايطاليا-كريسماس.. الفواكه المجففة الجيدة

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - إنه قبل فترة وجيزة من عيد
الميلاد هناك العديد من الايطاليين يفضلون الأطعمة النموذجية في
تلك الفترة...
من بينها ، "الفاكهة المجففة ، وجبة خفيفة بسيطة وصحية أو قاتلة
للجوع بمفعول مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات ، غنية بالألياف
والبروتينات التي تمنحنا الشعور بالشبع.
علاج شامل في الأيام التي يتم فيها إساءة استخدام السكريات ": هذه
هي نصيحة جيما فابوزي ، أخصائية التغذية في مركز بي وومن لصحة
المرأة ومدرِّسة ماجستير في بيولوجيا التغذية للتكاثر البشري في
جامعة سابينزا في روما.
وفقًا للخبيرة ، "بالتأكيد لن يكون يومًا واحدًا من الاستثناءات
على الطاولة الذي سيبطل العمل المنجز في الأيام أو الأشهر السابقة
بعد اتباع نظام غذائي صحي. عطلة أخرى ،.
تشير اختصاصية التغذية - نخرج لتناول طعام الغداء أو مع الأقارب ،
يمكننا أن نأكل كل ما يقترح علينا بأمان من خلال التحقق ، ربما ،
من كمية السكريات الإجمالية التي نستهلكها. وهذا يعني أننا إذا
أكلنا المعكرونة ، فسنحاول تجنب تناول حتى الفاكهة والبانيتون ".
بالإضافة إلى ذلك ، في اليوم التالي أو في المساء نفسه ، "لا تعوض
بالصيام الذي يضر بجسمنا ، ولكن باختيار الأطعمة التي تسهل وظائف
أعضائنا ، وخاصة إزالة السموم من الكبد. مثل كارباشيو الخرشوف
النيء المتبل بالزيت والليمون أو شاي الأعشاب والخرشوف وإكليل
الجبل التي تؤكل بعد الوجبات ". (أنسامد).