ايطاليا-كريسماس.. الفواكه المجففة الجيدة

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - إنه قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد هناك العديد من الايطاليين يفضلون الأطعمة النموذجية في تلك الفترة...



من بينها ، "الفاكهة المجففة ، وجبة خفيفة بسيطة وصحية أو قاتلة للجوع بمفعول مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات ، غنية بالألياف والبروتينات التي تمنحنا الشعور بالشبع.



علاج شامل في الأيام التي يتم فيها إساءة استخدام السكريات ": هذه هي نصيحة جيما فابوزي ، أخصائية التغذية في مركز بي وومن لصحة المرأة ومدرِّسة ماجستير في بيولوجيا التغذية للتكاثر البشري في جامعة سابينزا في روما.



وفقًا للخبيرة ، "بالتأكيد لن يكون يومًا واحدًا من الاستثناءات على الطاولة الذي سيبطل العمل المنجز في الأيام أو الأشهر السابقة بعد اتباع نظام غذائي صحي. عطلة أخرى ،.



تشير اختصاصية التغذية - نخرج لتناول طعام الغداء أو مع الأقارب ، يمكننا أن نأكل كل ما يقترح علينا بأمان من خلال التحقق ، ربما ، من كمية السكريات الإجمالية التي نستهلكها. وهذا يعني أننا إذا أكلنا المعكرونة ، فسنحاول تجنب تناول حتى الفاكهة والبانيتون ".



بالإضافة إلى ذلك ، في اليوم التالي أو في المساء نفسه ، "لا تعوض بالصيام الذي يضر بجسمنا ، ولكن باختيار الأطعمة التي تسهل وظائف أعضائنا ، وخاصة إزالة السموم من الكبد. مثل كارباشيو الخرشوف النيء المتبل بالزيت والليمون أو شاي الأعشاب والخرشوف وإكليل الجبل التي تؤكل بعد الوجبات ". (أنسامد).



