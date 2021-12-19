إيطاليا : ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال

(أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الفئات العمرية عند الأطفال حتى 9 سنوات وفي الفئات العمرية بين 10-19 عاما، وفقا للبيانات الواردة في التقرير الموسع الصادر عن المعهد العالي للصحة في إيطاليا.



في الأسبوع الماضي، بلغ معدل الإصابة 317 حالة لكل 100 ألف في الفئة العمرية حتى 9 سنوات (مقارنة بـ 275 حالة الأسبوع السابق).



وفي الفئة العمرية 10-19، ارتفع معدل الإصابة إلى 296 حالة.



في الفئات العمرية 30-39 و40-49 عاما، يرتفع معدل الإصابة إلى مستويات تتراوح بين 200 و 250 حالة لكل 100000 نسمة. فقط في الفئات العمرية التي تزيد عن 80 عامًا في الأسبوع الماضي، يظل معدل الإصابة بين 50 و 100 حالة لكل 100.000 نسمة.



تبلغ فاعلية التطعيم ضد مرض كورونا لدى من تم تطعيمهم منذ أقل من 5 أشهر أو 150 يومًا "92.7% وتنخفض هذه النسبة إلى 82.6% لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم منذ أكثر من 150 يومًا. (أنسامد).



