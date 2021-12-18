تطعيم أول خمسة أطفال في إيطاليا بين 6 و 9 سنوات

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - تم تطعيم أول خمسة أطفال صغار في إيطاليا مع بدء إطلاق اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما يوم الأربعاء.



وقال أليسيو داماتو ، مستشار الصحة في لاتسيو ، بعد التطعيمات في مستشفى سبالانزاني في روما ، إن الخمسة تتراوح أعمارهم بين ستة وتسع سنوات.



وأضاف "أنا مرتاح للغاية. يرتدي موظفونا ملابس المهرجين لتحويل هذه اللحظة إلى حفلة" (أنسامد).



