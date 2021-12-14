سبيرنزا:تناول 450 ألف جرعة أولى في الأسابيع القليلة الماضية

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - اعلن وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرنزا نمه قد تم تناول 450 ألف جرعة أولى في الأسابيع القليلة الماضية وان هناك العديد من الحجوزات للأطفال .



و اضاف ان "الأرقام هذه الأيام مشجعة للغاية خاصة وانه بالأمس تم تلقيح نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد مشيرا الي انه في المجموع ، تم تجاوز 100 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها.



وحتى بالنسبة للجرعات القليلة الأولى ، كان هناك 450.000 في الأسابيع القليلة الماضية. قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا هذا في ندوة "المنزل كأول مكان لرعاية المواطنين. اعتماد الرعاية المنزلية وشبكات الرعاية ".



ويضيف:ان "الجرعات الثالثة أكثر أهمية للتعامل مع متغير Omicron ، واكد انه يتم رصد تطورات المتحور اولا باول من خلال البيانات التي تصل".



ثم شدد سبيرانزا على أن "الوباء لا يزال يمثل مشكلة حقيقية وملموسة يجب التعامل معها. بالطبع لدينا أدوات لم تكن لدينا قبل عام ، بدءًا من اللقاحات". (أنسامد).



