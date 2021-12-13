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جمال و صحة - صحة
سبيرنزا: الاطفال غير ملزمين بالبطاقة الخضراء
سوف اطعم اطفالي
    (أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - صرح وزير الصحة ، روبرتو سبيرانزا ، ان لقاحات الأطفال ، ليست عائقًا أو مشكلة اجتماعية"وانه سوف يخضع اطفاله للتطعيم رغم ان الاطفال اقل من 12 عاما غير مطالبين بالبطاقة الخضراء .

    ردًا على أسئلة الصحفيين حول لقاحات الأطفال قال "دعونا نثق بأطباء الأطفال لدينا ، إنها ليست أشياء محظورة ، : "إنها مسألة حساسة يجب أن نثق فيها بأولئك الذين كرسوا حياة كاملة لأطفالنا".

    اضاف وزير الصحة روبرتو سبيرانزا: "سأقوم بتلقيح أطفالي" ضد مرض كوفيد -19.

    قال في النهاية دعوتي إلى جميع مواطني بلدنا هو الحجز والتطعيم فورا لانه مهم جدا ". وأضاف: "نحن نصر على حملة التطعيم التي هي الرافعة الحقيقية لدينا لإغلاق هذه المرحلة وبدء مرحلة أخرى".

    (أنسامد).

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