سبيرنزا: الاطفال غير ملزمين بالبطاقة الخضراء

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - صرح وزير الصحة ، روبرتو
سبيرانزا ، ان لقاحات الأطفال ، ليست عائقًا أو مشكلة
اجتماعية"وانه سوف يخضع اطفاله للتطعيم رغم ان الاطفال اقل من 12
عاما غير مطالبين بالبطاقة الخضراء .
ردًا على أسئلة الصحفيين حول لقاحات الأطفال قال "دعونا نثق
بأطباء الأطفال لدينا ، إنها ليست أشياء محظورة ، : "إنها مسألة
حساسة يجب أن نثق فيها بأولئك الذين كرسوا حياة كاملة لأطفالنا".
اضاف وزير الصحة روبرتو سبيرانزا: "سأقوم بتلقيح أطفالي" ضد مرض
كوفيد -19.
قال في النهاية دعوتي إلى جميع مواطني بلدنا هو الحجز والتطعيم
فورا لانه مهم جدا ". وأضاف: "نحن نصر على حملة التطعيم التي هي
الرافعة الحقيقية لدينا لإغلاق هذه المرحلة وبدء مرحلة أخرى".