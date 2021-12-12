دراسة بحثية إيطالية تكشف أسباب الشيخوخة

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - كشفت دراسة بحثية إيطالية حديثة عن الآلية الرئيسية المسؤولة عن عمليات شيخوخة الخلايا، حيث حددت مجموعة بحثية دولية ينسقها مركز التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بجامعة تورينو تلك الآلية.



يقول منسق الدراسة إميليو هيرش، الأستاذ في جامعة تورينو، في تصريحات لوكالة "أنسا" : بدءًا من دراسة الأورام، توصلنا إلى اكتشاف غير متوقع.



وتابع: تتكاثر الخلايا في عملية معقدة للغاية تنقسم فيها الخلية المفردة إلى خليتين مستقلتين. وتسمى هذه الخطوة الأخيرة انقسام السيتوبلازم، مضيفا : لقد وجدنا أن بعض العوامل تتسبب في عدم حدوث هذا الانقسام بشكل صحيح.



وأوضح أنه عندما يحدث هذا، فإنه يؤدي إلى شيخوخة الخلية أولاً ثم الجسم بأكمله.



توصل الفريق إلى هذا الاكتشاف من خلال دراسة حالة وراثية نادرة يظهر فيها الأطفال المولودون بنقص وراثي في البروتين الناتج عن جين PIK3C2A علامات الشيخوخة المبكرة، بما في ذلك إعتام عدسة العين لدى الأطفال.



يقول إميليو هيرش: إعتام عدسة العين يعبر عن شيخوخة خلايا العدسة.



(أنسامد).



