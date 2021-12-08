لانديني : الرعاية الصحية معفاة من الإضراب العام

(أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - اعلن ماوريتسيو لانديني رئيس الاتحاد العام لعمال ايطاليا في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لـنقابات العمال الايطالية بييرباولو بومباردييري ان العاملين بقطاع الرعاية الصحية معفايين من الإضراب العام خاصة و ان البلاد تمر بحالة صحية استثنائية وأننا في وسط الوباء وسيستمر الإضراب العام ثماني ساعات "امتثالا للقانون" ، ولكن "في خضم الوباء ، سيتم إعفاء قطاع الصحة بأكمله".



دعت نقابتا "سي جي اي ال" و"يو اي ال" العماليتان في إيطاليا إلى إضراب عن العمل يوم 16 ديسمبر الجاري على موازنة رئيس الوزراء ماريو دراجي.



وترفض نقابة "سي اي اس ال"، ثالث أكبر نقابة عمالية، المشاركة في الإضراب المقرر. ولن يشمل الإضراب قطاعي النقل والصحة (أنسامد).



