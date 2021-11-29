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جمال و صحة - صحة
ايطاليا - مستشفس بامبينو جيزو: الصورة الأولى لـمتحور Omicron
    (أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - نشرت مستشفي بامبينو جيزو أول صورة لمتحور كورونا Omicron ، تحت الإشراف المباشر للبروفيسور كلوديا التيري (بالتعاون مع جامعة الولاية ميلانو) ، بقلم فالنتينو كوستابيل ، روسانا سكوتاري ولونا كولاجروسى.

    تُظهر الصورة لبروتين سبايك لمتغير Omicron ، على اليمين ، ومتغير Delta ، على اليسار ، مقارنةً ببروتين SARS CoV-2 الأصلي.

    يحتوي Omicron على العديد من طفرات دلتا (بالفعل متنوعة للغاية) ، مركزة في منطقة تتفاعل مع الخلايا البشرية. تشير النقاط الحمراء إلى المناطق ذات التباين العالي جدًا ، والمناطق البرتقالية ذات التباين العالي ، والمناطق الصفراء ذات التباين المتوسط ;;، والمناطق الخضراء ذات التباين المنخفض ، والمناطق السماوية ذات التباين المنخفض... المنطقة الرمادية هي المنطقة التي لا تختلف.

    هذا لا يعني تلقائيًا أن هذه الاختلافات أكثر خطورة ، ببساطة أن الفيروس قد تكيف أكثر مع الأنواع البشرية من خلال توليد متغير آخر.

    يعلق الباحثون: "ستخبرنا المزيد من الدراسات ما إذا كان هذا التكيف محايدًا أم أقل خطورة أم أكثر خطورة". (أنسامد).

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