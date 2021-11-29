ايطاليا - مستشفس بامبينو جيزو: الصورة الأولى لـمتحور Omicron

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - نشرت مستشفي بامبينو جيزو أول
صورة لمتحور كورونا Omicron ، تحت الإشراف المباشر للبروفيسور
كلوديا التيري (بالتعاون مع جامعة الولاية ميلانو) ، بقلم فالنتينو
كوستابيل ، روسانا سكوتاري ولونا كولاجروسى.
تُظهر الصورة لبروتين سبايك لمتغير Omicron ، على اليمين ، ومتغير
Delta ، على اليسار ، مقارنةً ببروتين SARS CoV-2 الأصلي.
يحتوي Omicron على العديد من طفرات دلتا (بالفعل متنوعة للغاية) ،
مركزة في منطقة تتفاعل مع الخلايا البشرية. تشير النقاط الحمراء
إلى المناطق ذات التباين العالي جدًا ، والمناطق البرتقالية ذات
التباين العالي ، والمناطق الصفراء ذات التباين المتوسط ;;،
والمناطق الخضراء ذات التباين المنخفض ، والمناطق السماوية ذات
التباين المنخفض... المنطقة الرمادية هي المنطقة التي لا تختلف.
هذا لا يعني تلقائيًا أن هذه الاختلافات أكثر خطورة ، ببساطة أن
الفيروس قد تكيف أكثر مع الأنواع البشرية من خلال توليد متغير آخر.
يعلق الباحثون: "ستخبرنا المزيد من الدراسات ما إذا كان هذا التكيف
محايدًا أم أقل خطورة أم أكثر خطورة". (أنسامد).