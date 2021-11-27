(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - قالت وزارة الصحة يوم الجمعة إن هناك 13686 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 51 وفاه أخرى للفيروس. وذلك بالمقارنة مع 13764 حالة جديدة و 71 ضحية أخرى الخميس.



تم إجراء حوالي 557.180 اختبارا إضافيا ، مقارنة بـ 649998 يوم الخميس. ارتفع معدل الإيجابية من 2.1٪ إلى 2.45٪.



يصل عدد حالات العناية المركزة إلى 18 إلى 606 وحالات دخول المستشفى من 59 إلى 4748.



تصل الحالات الموجبة حاليا إلي 172،618 ، بزيادة 6020 يوم الخميس.



وبلغ عدد المتعافين والمفروغين 4675867 بزيادة 7610 يوم الخميس.



وبلغت حصيلة الحالات منذ بداية الوباء 4،982،022 ، وعدد الوفيات 133537. (أنسامد).



