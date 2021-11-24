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جمال و صحة - صحة
البيئة: إطلاق قارب بحري فائق لمكافحة التلوث
    (أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - عاد بناء السفن الي ليفورنو حيث أطلقت شركة LMN (للأعمال المعدنية البحرية) بالأمس ، قارب Ad Kronos ، وهو قارب متطور بطول 20.8 متر مخصص للطوارئ البيئية ، ومجهز لشفط المواد الزيتية في البحر والذي سيتم استخدامه لعمليات مكافحة التلوث بقدر الإمكان لإدارة جميع حالات الطوارئ المحتملة الناجمة عن الانسكابات والتسريبات النفطية.

    سيتم تسليمها بحلول فبراير 2022 ، لحوض بناء السفن من قبل شركة الوساطة البحرية فيليبو ألبرتو فانتيني في ليفورنو.

    تعمل الشركة التي تتخذ من ليفورنو مقراً لها على مساحة إجمالية قدرها 7 آلاف متر مربع على الأرض و 1600 متر مربع في المياه في المنطقة الصناعية في ليفورنو وفي منطقة نافيتشيلي في بيزا.

    (أنسامد).

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