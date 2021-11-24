البيئة: إطلاق قارب بحري فائق لمكافحة التلوث

(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - عاد بناء السفن الي ليفورنو حيث
أطلقت شركة LMN (للأعمال المعدنية البحرية) بالأمس ، قارب Ad
Kronos ، وهو قارب متطور بطول 20.8 متر مخصص للطوارئ البيئية ،
ومجهز لشفط المواد الزيتية في البحر والذي سيتم استخدامه لعمليات
مكافحة التلوث بقدر الإمكان لإدارة جميع حالات الطوارئ المحتملة
الناجمة عن الانسكابات والتسريبات النفطية.
سيتم تسليمها بحلول فبراير 2022 ، لحوض بناء السفن من قبل شركة
الوساطة البحرية فيليبو ألبرتو فانتيني في ليفورنو.
تعمل الشركة التي تتخذ من ليفورنو مقراً لها على مساحة إجمالية
قدرها 7 آلاف متر مربع على الأرض و 1600 متر مربع في المياه في
المنطقة الصناعية في ليفورنو وفي منطقة نافيتشيلي في بيزا.