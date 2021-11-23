إيطاليا تسمح بالقتل الرحيم لأول مرة

(أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - قال نشطاء في حملة الحق في الموت يوم الثلاثاء إن لجنة الأخلاقيات التابعة لهيئة الصحة في منطقة ماركي سمحت بممارسة القتل الرحيم في إيطاليا لأول مرة.



تتعلق القضية برجل مصاب بشلل رباعي مقيد في الفراش بعد إصابته بالشلل من كتفه إلى أسفل بسبب حادث سيارة قبل 11 عاما.



وقال الرجل الذي يطلق عليه ماريو رغم أن هذا ليس اسمه الحقيقي ، وفقا لبيان صادر عن جمعية Luca Coscioni ، التي تساعده في محاولته على القتل الرحيم ، قال الرجل الذي يُطلق عليه اسم ماريو "أشعر بأنني أخف وزنا.لقد تحررت نفسي من كل التوترات المتراكمة على مر السنين. أنا متعب وأريد أن أكون حرا في اختيار نهاية حياتي.لا أحد يستطيع أن يقول إنني لست سيئًا للغاية لمواصلة العيش في هذه الظروف ، و (وبالتالي) يحكم عليّ بحياة التعذيب." وأضاف "يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم ، وتنحية الإيديولوجيا والنفاق واللامبالاة جانبًا لأن حياة المرضى يتم التلاعب بها".



ماريو هو أول شخص يحصل على تصريح كامل بشأن الانتحار بمساعدة منذ أن قالت المحكمة الدستورية في عام 2019 إن المساعدة على الانتحار قانونية في بعض الحالات ودعت البرلمان الإيطالي لملء الفراغ فيما يتعلق بتشريعات إنهاء ال الحياه . (أنسامد).



