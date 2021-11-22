إيطاليا : أطباء العناية المركزة يوجهون نداء عاجلا للتطعيم

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - وجه أطباء العناية المركزة في إيطاليا يوم الإثنين نداءً لكل من يستطيع الحصول على لقاح لـ COVID-19 بعد الارتفاع الأخير في العدوى ، قائلين إن وحدات العناية المركزة في البلاد تخاطر بالإرهاق في غضون شهر.



قال أنطونينو جاراتانو ، رئيس الجمعية الإيطالية للتخدير والإنعاش والعناية المركزة (SIAARTI): "بعد دخولهم إلى العناية المركزة ، فإن مرضى COVID لديهم احتمال وفاة ما بين 30 و 75٪". يجب ان نتجنب تلك الاعترافات.



وأضاف "نداءنا واضح - نطلب من جميع الإيطاليين التطعيم وأولئك الذين تم تطعيمهم منذ أكثر من ستة أشهر للحصول على الجرعة الثالثة ، واستخدام أقنعة الوجه وغسل اليدين".



ما يقرب من 87 ٪ من السكان الإيطاليين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من COVID وأكثر من 84 ٪ تعرضوا لضربات مزدوجة.



لكن هذا لا يزال يترك عدة ملايين من الأشخاص في إيطاليا ممن يمكن تطعيمهم ضد فيروس كورونا لكنهم ليسوا كذلك.



بدأت السلطات هنا في تقديم جرعة ثالثة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين تم تطعيمهم منذ ستة أشهر أو أكثر.



كما دعا جاراتانو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة الآن وعدم الانتظار حتى تبدأ مرحلة تصنيف مناطق إيطاليا على أنها مناطق صفراء متوسطة الخطورة ، بدلاً من مناطق بيضاء منخفضة المخاطر. (أنسامد).



