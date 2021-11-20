14٪ من وحدات العناية المركزة في فريولي يشغلها مرضى كوفيد

(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - قالت الوكالة الوطنية للخدمات الصحية الإقليمية (AGENAS) إن عدد أسرة العناية المركزة وأجنحة المستشفيات العادية التي يشغلها مرضى Covid-19 على المستوى الوطني مازال كافيا .



كانت منطقة فريولي فينيتسيا جوليا هي المنطقة الإيطالية التي كانت مرافق الرعاية الصحية فيها هي الأكثر تضررا ، مع زيادة أدت إلى نسبة إشغال في وحدة العناية المركزة بنسبة 14 ٪ من قبل مرضى كوفيد (تتجاوز عتبة التأهب البالغة 10 ٪) ، و 13 ٪ إشغال أسرة المستشفيات العادية ، وفقا للمراقبة اليومية للوكالة. (أنسامد).



