ايطاليا-مواصلات: مراجعة جرين باس في محطات القطارالكبيرة

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - صدر مرسوم وزارة الصحة الايطالية لاحتواء Covid في النقل والخدمات اللوجستية.



يطالب المرسوم بفحص الشهادة الخضراء الخاصة بتناول التطعيم في المحطات الكبيرة ذات بوابات الوصول إلى المنصات (Milano Centrale و Firenze SMN و Roma Termini) ويقول المرسوم "يُفضل إجراء فحص الشهادة الخضراء على الأرض قبل ركوب السيارة. وإذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فيمكن إجراء الفحص التي قام بها الموظفون مع مراقبة تذكرة السفر "، ينص المرسوم علي انه في حالة ظهور اعراض كوفيد علي احد فعلي شرطة السكك الحديدية والسلطات الصحية إيقاف القطار للشروع في التدخل. ..علاوة على ذلك ، في سيارات الأجرة ووسائل النقل غير المدرجة ، "يُنصح بمنع الراكب من شغل المقعد المتاح بجوار السائق".



وفقًا للخبراء ، يزداد منحنى العدوى بسرعة كبيرة...ويؤكد مؤشر النسخ التشخيصي الوطني (RDt) في بيانات 13 نوفمبر "علي معدل اصابة يصل الي 1.42 وأعلى من واحد في جميع المناطق".



ويشير هذا إلى "تسارع كبير في انتشار العدوى الذي ، إذا تساوت كل الأشياء ، يمكن أن يؤدي بخمسة مناطق إلى تجاوز عتبة معدل الإصابة الأسبوعية البالغة 250 حالة لكل 100000 حالة و 8 حالات أخرى فوق 150 حالة لكل 100000 في غضون أسبوعين". (أنسامد).



