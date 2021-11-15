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جمال و صحة - صحة
تسجيل 5144 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 في إيطاليا
    (أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإثنين ، تسجيل 5144 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 44 ضحية أخرى للفيروس.هذا بالمقارنة مع 7569 حالة جديدة و 36 ضحية أخرى الأحد.

    الحالات الموجبة حاليا هي 120875 ، بزيادة 1645 عن يوم الأحد.

    وبلغ عدد المتعافين والمفرغين 4،611،566 ، بزيادة 3.510 يوم الأحد.

    وبلغت حصيلة الحالات منذ بداية الوباء 4،865،260 ، وعدد القتلى 132،819.

    تم إجراء حوالي 248،825 اختبارًا إضافيًا ، مقارنة بـ 445،593 يوم الأحد.

    ارتفع معدل الإيجابية من 1.7٪ إلى 2٪.

    يصل عدد حالات العناية المركزة إلى 17 إلى 475 وحالات دخول المستشفى من 161 إلى 3808 حالة. (أنسامد).

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