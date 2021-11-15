(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإثنين ،
تسجيل 5144 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 في إيطاليا خلال الـ
24 ساعة الماضية ، و 44 ضحية أخرى للفيروس.هذا بالمقارنة مع 7569
حالة جديدة و 36 ضحية أخرى الأحد.
الحالات الموجبة حاليا هي 120875 ، بزيادة 1645 عن يوم الأحد.
وبلغ عدد المتعافين والمفرغين 4،611،566 ، بزيادة 3.510 يوم الأحد.
وبلغت حصيلة الحالات منذ بداية الوباء 4،865،260 ، وعدد القتلى
132،819.
تم إجراء حوالي 248،825 اختبارًا إضافيًا ، مقارنة بـ 445،593 يوم
الأحد.
ارتفع معدل الإيجابية من 1.7٪ إلى 2٪.
يصل عدد حالات العناية المركزة إلى 17 إلى 475 وحالات دخول
المستشفى من 161 إلى 3808 حالة. (أنسامد).