(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإثنين ، تسجيل 5144 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 44 ضحية أخرى للفيروس.هذا بالمقارنة مع 7569 حالة جديدة و 36 ضحية أخرى الأحد.



الحالات الموجبة حاليا هي 120875 ، بزيادة 1645 عن يوم الأحد.



وبلغ عدد المتعافين والمفرغين 4،611،566 ، بزيادة 3.510 يوم الأحد.



وبلغت حصيلة الحالات منذ بداية الوباء 4،865،260 ، وعدد القتلى 132،819.



تم إجراء حوالي 248،825 اختبارًا إضافيًا ، مقارنة بـ 445،593 يوم الأحد.



ارتفع معدل الإيجابية من 1.7٪ إلى 2٪.



يصل عدد حالات العناية المركزة إلى 17 إلى 475 وحالات دخول المستشفى من 161 إلى 3808 حالة. (أنسامد).



