استمرار معدل الإصابة بـ COVID-19 في إيطاليا في اتجاه تصاعدي

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - استمر معدل الإصابة بـ COVID-19 في إيطاليا في اتجاه تصاعدي ، بشكل حاد إلى 78 حالة لكل 1000،000 نسمة في الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر ، وفقا لتقرير المراقبة الأسبوعي لوزارة الصحة ومعهد الصحة العالي (ISS). ارتفاعًا من 53 في تقرير الأسبوع الماضي.



يقول الخبراء إنه يصبح من الصعب تتبع الحالات وتعقبها بمجرد أن تزيد الإصابة عن 50.



ارتفع رقم الإرسال Rt مرة أخرى أيضًا ، حيث وصل إلى 1.21 في الفترة من 20 أكتوبر إلى 2 نوفمبر ، وهو ارتفاع من 1.15 في تقرير الأسبوع الماضي.



يشير رقم Rt أعلى من 1 إلى أن الوباء في مرحلة التوسع. ارتفعت نسبة أماكن العناية المركزة الإيطالية التي يستخدمها مرضى COVID من 4 ٪ في 4 نوفمبر إلى 4.4 ٪ في 11 نوفمبر.



ارتفعت نسبة الأسرة في أجنحة المستشفيات العادية التي يشغلها مرضى الفيروس التاجي من 5.3٪ في 28 أكتوبر إلى 6.1٪ في 11 نوفمبر.



كلا الرقمين أقل من عتبات التنبيه الخاصة بهما وهي 10٪ و 15٪.



قال التقرير إن كالابريا كانت المنطقة الإيطالية الوحيدة التي تم تصنيفها على أنها منخفضة الخطورة بالنسبة لـ COVID ، في حين أن المناطق الأخرى كلها الآن معرضة لخطر "معتدل " (أنسامد).



