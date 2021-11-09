فتح تحقيق حول وفاة رضيع بسبب RSV في مستشفى بالقرب من نابولي

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - تم فتح تحقيق في وفاة رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر بسبب مرض الجهاز التنفسي RSV في مستشفى في كاستيلاماري دي ستابيا بالقرب من نابولي ، حسبما ذكرت مصادر يوم الثلاثاء.



الفيروسRSV ، الذي يرمز إلى الفيروس المخلوي التنفسي ، هو فيروس تنفسي شائع يسبب عادة أعراضا خفيفة تشبه أعراض البرد. و يتعافى معظم الأشخاص في غضون أسبوع أو أسبوعين ، لكن الفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يكون خطيرًا ، خاصة عند الرضع وكبار السن.



تم إدخال الطفل ، جوزيبي ، إلى مستشفى سان ليوناردو قبل يومين.



لكنه توفي أثناء استعداده للانتقال إلى مستشفى سانتوبونو في نابولي.



وقال الاطباء "تم تنبيبه لكنه لم يشف من اجراء التنبيب ومات بعد ذلك مباشرة".



الفيروس هو نفسه الذي أصاب مؤخرا ابنة مغني الراب فيديز وزوجته المؤثرة كيارا فيراجني ، فيتوريا ، اللتان تعافتا منه بسرعة كبيرة.



(أنسامد).



