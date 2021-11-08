الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال حديثي الولادة مثل اللقاح

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - بالنسبة للأطفال المولودين حديثا من أمهات مصابات بكورونا، في الأيام القليلة الأخيرة من الحمل، تعمل الرضاعة الطبيعية مثل اللقاح، الذي يحفز إنتاج أجسام مضادة خاصة بهم ضد فيروس كورونا.



واكتشف ذلك، باحثون في مستشفى بامبينو جيسو وديل أمبرتو 1 فير وما، وتم نشر هذه المعلومات في دراسة على شبكة جاما المفتوحة.



وأظهرت الدراسة أن الأم تحمي الطفل في الأيام والأشهر الأولى من الحياة، عن طريق نقل الأجسام المضادة الخاصة بها عبر المشيمة.



إضافة إلى ذلك، إذا كانت الأم ترضع، فإنها تنقل أيضا نوع آخر من الأجسام المضادة إلى الطفل.



وأجريت الدراسة على 28 أمرأة كانت نتيجة اختبارتهن إيجابيات وقت الولادة، إذ تبين أنهم حصلوا على أجسام مضادة خلال مراحل الرضاعة في الفترة بين 48 ساعة وشهرين بعد الولادة.



علاوة على ذلك، كان تركيز الأجسام المضادة لدى الأطفال مرتفعا حتى بعد توقف الأم عن إنتاجها.



ووفقا للباحثين، فإن حليب الثدي للأمهات لا يوفر فقط حماية سلبية بنقل الأجسام المضادة التي تنتجها أجسامهن، ولكن أيضا تحسين نشط، مما يساعده على إنتاج دفاعاته المناعية. (أنسامد).



