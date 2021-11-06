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جمال و صحة - صحة
وزارة الصحة: ايطاليا ليست قلقة من تهديد كوفيد لأعياد الميلاد
    (أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - قال وكيل وزارة الصحة بييرباولو سيليري لـ RaiNews24 يوم الجمعة إن الحكومة ليست قلقة من تهديد COVID لأعياد الميلاد.

    وأشار "الوضع بالنسبة لعيد الميلاد لا يقلقنا ، لكن من الواضح أننا نراقب الأرقام".الوضع الحالي للتلقيح واستخدام الممر الأخضر والتشخيص سيبقي الوضع تحت السيطرة إلى حد كبير". (أنسامد).

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