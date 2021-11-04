إيطاليا: ارتفاع حالات كورونا في غرف الرعاية 12.9%

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - تشهد الحالات الجديدة المصابة بكورونا، في إيطاليا تزايدا مستمرا، بمعدل 16,6%، في حين ارتفعت معدل استقبال الحالات في المستشفيات بنسبة 14.9%، وفي غرف الرعاية المركزة 12.9%.



وكشفت عمليات المتابعة لمؤسسة "جيمبي" الإيطالية، خلال الإسبوع بين 27 أكتوبر و2 نوفمبر، بالمقارنة بالأسبوع السابق، زيادة جديدة في عدد الحالات الإسبوعية، إلى 29841 مقارنة ب 25585 حالة.



هذه الزيادة تنعكس أيضا في المستشفيات، إذ أن عدد حالات النقل للمشفى تزايدت بنسبة 388%.



وفيما يتعلق بالوفيات، فهي تبدو مستقرة تقريبا، إذ تم تسجيل 257 حالة وفاة على مدار أسبوع مقارنة بـ 249 وفاة في الأسبوع السابق.



وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5188 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و63 حالة وفيات. هذه الأرقام تشكل ارتفاعا كبيرا بالمقارنة بالأرقام التي تم تسجيلها يوم الثلاثاء، حيث تم تسجيل 2834 حالة إصابة و41 حالة وفاة. (أنسامد).



