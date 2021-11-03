ايطاليا-كوفيد: 2834 حالة جديدة ، 41 وفاة

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - اعلنت صباح اليوم وزارة الصحة الايطالية اكتشاف 2834 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية بالاضافة الي 41 وفاة أخرى للفيروس.



ويقارن ذلك بـ 2818 حالة جديدة و 20 وفاة أخرى يوم الاثنين.



و اشارت الوزارة الي انه تم إجراء حوالي 238354 اختبارًا إضافيًا ، مقارنة بـ 146.725 يوم الاثنين.



و اكدت علي انخفاض معدل الإيجابية من 1.9٪ إلى 1.2٪.



ارتفع عدد حالات العناية المركزة إلى 21 حالة ، بينما ارتفع عدد حالات دخول المستشفى إلى 129 حالة.



الموجبة الحالية هي 84447 ، 725 بزيادة يوم الإثنين.



وبلغ عدد المتعافين الي 4561.006 بالاضافة الي 2065 يوم الاثنين.



وبلغ عدد الحالات منذ بداية الوباء 4،777،614 ، وعدد الوفيات الي 132،161. (أنسامد).



