(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - حوالي 4٪ من المدخنين الجدد في
إيطاليا يجربون السجائر الإلكترونية في المدرسة الابتدائية ، وفقا
لمسح جديد أجراه معهد الصحة العالي (ISS) والجمعية الإيطالية
لأمراض الجهاز التنفسي للأطفال (SIMRI) ، والذي تم تقديمه في
المؤتمر السنوي للجمعية هذا الأسبوع.
أظهرت الدراسة ، التي شملت 170 ألف طالب إيطالي تتراوح أعمارهم بين
15 و 19 عاما ، انخفاضا طفيفا في مدخني السجائر التقليدية لمرة
واحدة بين عامي 2012 و 2018 ، لكن مدخني السجائر الإلكترونية لمرة
واحدة ارتفع من 32.9٪ إلى 52٪.
وبينت الدراسة أن حوالي 43.4٪ من الشباب جربوا e-cigs في المدرسة
الإعدادية بينما فعل 4.1٪ ذلك بالفعل في المدرسة الابتدائية.