(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - حوالي 4٪ من المدخنين الجدد في إيطاليا يجربون السجائر الإلكترونية في المدرسة الابتدائية ، وفقا لمسح جديد أجراه معهد الصحة العالي (ISS) والجمعية الإيطالية لأمراض الجهاز التنفسي للأطفال (SIMRI) ، والذي تم تقديمه في المؤتمر السنوي للجمعية هذا الأسبوع.



أظهرت الدراسة ، التي شملت 170 ألف طالب إيطالي تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاما ، انخفاضا طفيفا في مدخني السجائر التقليدية لمرة واحدة بين عامي 2012 و 2018 ، لكن مدخني السجائر الإلكترونية لمرة واحدة ارتفع من 32.9٪ إلى 52٪.



وبينت الدراسة أن حوالي 43.4٪ من الشباب جربوا e-cigs في المدرسة الإعدادية بينما فعل 4.1٪ ذلك بالفعل في المدرسة الابتدائية.



(أنسامد).



