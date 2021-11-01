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جمال و صحة - صحة
4٪ من المدخنين الجدد في إيطاليا يجربون السجائر الإلكترونية
    (أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - حوالي 4٪ من المدخنين الجدد في إيطاليا يجربون السجائر الإلكترونية في المدرسة الابتدائية ، وفقا لمسح جديد أجراه معهد الصحة العالي (ISS) والجمعية الإيطالية لأمراض الجهاز التنفسي للأطفال (SIMRI) ، والذي تم تقديمه في المؤتمر السنوي للجمعية هذا الأسبوع.

    أظهرت الدراسة ، التي شملت 170 ألف طالب إيطالي تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاما ، انخفاضا طفيفا في مدخني السجائر التقليدية لمرة واحدة بين عامي 2012 و 2018 ، لكن مدخني السجائر الإلكترونية لمرة واحدة ارتفع من 32.9٪ إلى 52٪.

    وبينت الدراسة أن حوالي 43.4٪ من الشباب جربوا e-cigs في المدرسة الإعدادية بينما فعل 4.1٪ ذلك بالفعل في المدرسة الابتدائية.

    (أنسامد).

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