إيطاليا : تسجيل 5335 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - أعلنت وزارة الصحة ،أمس الجمعة ، تسجيل 5335 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 33 حالة إصابة أخرى بالفيروس.



ويقارن ذلك بـ 4866 حالة جديدة و 50 ضحية أخرى الخميس.



وذكرت أنه تم إجراء حوالي 474778 اختبارًا إضافيًا ، مقارنة بـ 570335 يوم الخميس مشيرة لارتفاع معدل الإيجابية من 0.85٪ إلى 1.1٪.



كما إرتفع عدد حالات العناية المركزة إلى حالتين ، بينما ارتفع عدد حالات دخول المستشفى إلى 49.



الموجبة الحالية هي 78644 بزيادة 1866 يوم الخميس.



وبلغ عدد المتعافين والمفرغين 4551882 بزيادة 3433 يوم الخميس وبلغت حصيلة الحالات منذ بداية الوباء 4،762،563 ، وعدد القتلى 132،037. (أنسامد).



