ايطاليا..تحذيرات من تفشي الانفلونزا الموسمية

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - اكد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها :علي ضرورة الاكتشاف المبكر للفيروس الموسمي للانفلونزا مؤكدا ان هناك مؤشر على أن فترة الأنفلونزا القادمة قد تكون خطيرة ، حتى لو كنا لا نزال لا نعرف ذلك على وجه اليقين ".



تنبئ التوقعات بالقلق لأن "الارتفاع الحاد في إصابات الإنفلونزا أثناء الوباء يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، مع عبء إضافي على النظم الصحية المتوترة بالفعل.



في إيطاليا ، باستثناء حالتي الإنفلونزا اللتين تم تحديدهما في الشمال لطفلين ، يبلغ أطباء الأسرة في الوقت الحالي عن المتلازمات الموسمية (التهاب القصبات الحنجرية والفيروسات المعوية).



لذلك من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وحماية الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر. "في هذه المرحلة ، توصي وكالة الاتحاد الأوروبي بالتطعيم ، ولكن يجب أيضًا الحفاظ على التدابير غير الدوائية ، مثل الأقنعة والتباعد. الأنفلونزا في 2020-21 ، أكثر من 99٪ أقل من المعتاد ، "يشير إلى أن التدخلات غير الدوائية ، مثل تجنب الازدحام غير الضروري والحفاظ على تدابير النظافة ، فعالة ليس فقط في الحد من انتشار فيروس سارس -2 ، ولكن أيضًا في الأنفلونزا ". لذلك يشير المركز الأوروبي إلى أن" أولئك الذين يعملون في بيئة رعاية صحية أو في دار لرعاية المسنين يجب أن يتأكدوا من تلقيحهم ضد كل من Covid والإنفلونزا قبل أشهر الشتاء ".



هذا و تنطلق اليوم دورة تطعيم الصيادلة ، حوالي 25 ألفًا في عموم إيطاليا ، على منصة المعهد العالي للصحة . (أنسامد).



