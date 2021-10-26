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جمال و صحة - صحة
ايطاليا - كوفيد- 19 .. اكتشاف 2535 حالة جديدة و 30 وفاة
    (أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - اشارت بيانات وزارة الصحة الايطالية الي ارتفاع منحنيات الاصابة بفيروس كورونا و ارتفاع مؤشر الايجابية ار تي ليصل الي 1.1 بالمائة الا ان الخبراء يبدون تفاؤلا حذرا بسبب ارتفاع نسبة التطعيم و فرض شهادة التطعيم الخضراء.

    و اشار الخبراء الي ان متحور كورونا لا يمكن اكتشافه بالاختبارات التقليدية .منن جهته اشار العالم جيوفاني سيباستياني الي الزيادة التدريجية لمؤشر الوباء علي المستوي الوطني و اعلن عن زيادة في عدد المرضي حاليا في اقسام العناية المركزة.

    من جهته قال رئيس المعهد العالي للصحة ، سيلفيو بروسافيرو ، "الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد لجميع السكان هي سيناريو محتمل بشدة . (أنسامد).

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