ايطاليا - كوفيد- 19 .. اكتشاف 2535 حالة جديدة و 30 وفاة

(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - اشارت بيانات وزارة الصحة
الايطالية الي ارتفاع منحنيات الاصابة بفيروس كورونا و ارتفاع مؤشر
الايجابية ار تي ليصل الي 1.1 بالمائة الا ان الخبراء يبدون تفاؤلا
حذرا بسبب ارتفاع نسبة التطعيم و فرض شهادة التطعيم الخضراء.
و اشار الخبراء الي ان متحور كورونا لا يمكن اكتشافه بالاختبارات
التقليدية .منن جهته اشار العالم جيوفاني سيباستياني الي الزيادة
التدريجية لمؤشر الوباء علي المستوي الوطني و اعلن عن زيادة في عدد
المرضي حاليا في اقسام العناية المركزة.
من جهته قال رئيس المعهد العالي للصحة ، سيلفيو بروسافيرو ،
"الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد لجميع السكان هي سيناريو
محتمل بشدة . (أنسامد).